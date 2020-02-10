Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев ВОВ, освободивших Европу от нацизма

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны, освободивших Европу от нацизма. Большинство снимков появились в открытом доступе впервые. На них запечатлены события завершающего этапа войны: боевые полководческие будни, парады в освобожденных городах, минуты отдыха, встречи с союзниками и представителями спасенных народов. Как говорится на сайте ведомства, фотографии принадлежат родственникам военачальников.
2020-02-10T02:06:00+03:00
2020-02-10T02:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 10 февраля 2020
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