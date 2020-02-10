Киев на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил в Донбассе по настоянию США

Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, американской стороне не хочется выполнения Минских договоренностей. Министр отметил, что США не хотят, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Этот конфликт, как считает Лавров, соответствует интересам Вашингтона с точки зрения геополитических видов на постсоветское пространство. В декабре прошлого года Лавров говорил, что президент Украины Владимир Зеленский на нормандском саммите отказался от разведения сил в Донбассе, потому что у него «связаны руки».