Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга

Лайнер, вылетевший из Северной столицы в Екатеринбург, сообщил о технической неисправности на борту и вернулся обратно, казали ТАСС в пресс-службе компании-оператора авиаузла. Отмечается, что аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт благополучно приземлился и встал на место стоянки. Пострадавших нет. Пассажиры высажены в терминал. Пулково работает в штатном режиме.