Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга

Лайнер, вылетевший из Северной столицы в Екатеринбург, сообщил о технической неисправности на борту и вернулся обратно, казали ТАСС в пресс-службе компании-оператора авиаузла. Отмечается, что аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт благополучно приземлился и встал на место стоянки. Пострадавших нет. Пассажиры высажены в терминал. Пулково работает в штатном режиме.
2020-02-10T02:04:00+03:00
2020-02-10T02:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 10 февраля 2020
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