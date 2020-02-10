У Белого дома задержан мужчина, угрожавший убить президента США

Он сообщил агенту Секретной службы, что у него с собой нож, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет полиции. Задержанным оказался 25-летний житель Флориды Роджер Хеджпет.

В отчете он описывается как «чрезвычайно потерянный человек», который «получает психиатрическое лечение». Помимо ножа у него обнаружили кобуру для пистолета.