Правящая партия Азербайджана получает большинство в новом парламенте

Об этом сообщил в Фейсбуке со ссылкой на экзит-поллы замглавы партии «Новый Азербайджан», исполнительный секретарь Али Ахмедов. Он поздравил с этим всех победивших кандидатов. Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье. Явка, по данным ЦИК, составила около 48%.
2020-02-10T01:10:00+03:00
2020-02-10T01:11:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 10 февраля 2020
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