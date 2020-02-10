Правящая партия Азербайджана получает большинство в новом парламенте

Об этом сообщил в Фейсбуке со ссылкой на экзит-поллы замглавы партии «Новый Азербайджан», исполнительный секретарь Али Ахмедов. Он поздравил с этим всех победивших кандидатов. Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье. Явка, по данным ЦИК, составила около 48%.