В МЧС опровергли сообщения о резком скачке радиации в Москве

Специалисты из ФГУП «Радон» ее роста не зафиксировали. По данным экспертов, самый высокий уровень радиации отмечен в районе Мытищ, при этом он ниже допустимых значений.

О превышении радиации написал минувшим вечером на своей странице в Facebook муниципальный депутат в Печатниках Сергей Власов. По его словам, речь идет о склоне, на котором планируется строительство Юго-Восточной хорды.