Судно, которое глава Минэнерго Александр Новак называл способным достроить «Северный поток-2», вышло из порта Находки

Судно «Газпрома», которое глава Минэнерго Александр Новак называл способным достроить газопровод «Северный поток-2», вышло из порта Находки. Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Сингапур и прибудет туда 22 февраля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Vesselfinder.

В декабре США ввели санкции против подрядчиков «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Из-за этого швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ в Дании. Президент Владимир Путин говорил, что Россия способна сама достроить газопровод, но в таком случае строительство будет завершено на несколько месяцев позже.