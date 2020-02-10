Авиакомпания ЮтЭйр перенесла сегодняшний рейс из Усинска в Москву из-за состояния взлетно-посадочной полосы

Рейсы в Усинск выполняет только Ютэйр, который специализируется на полетах в наши северные регионы, поэтому пассажирам придется отложить свои дела в столице. В авиакомпании объяснили, что полоса заметена снегом и покрыта льдом и сказали, что купившим билеты на этот рейс уже сообщили, что они пока никуда не летят. Накануне в аэропорту совершил жесткую посадку борт ЮТЭйр. Самолет сел на брюхо из-за того, что у него подломилось шасси. 96 пассажирам и 6 членам экипажа пришлось выбираться из воздушного суда по надувным трапам. Никто серьезно не пострадал, но два человека обратились к врачам. Задачу пилотам усложняло то, что не работала система точного наведения на полосу и не горели подлетные огни, хотя информацию об этом они получили.

Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Усинске. Глава Республики Коми Сергей Гапликов взял следствие под личный контроль