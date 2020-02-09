Как пишет местная пресса, в поддержку проекта выступили более 63% избирателей. Если закон будет принят, в конфедерации введут уголовную ответственность за гомофобию. Она будет караться лишением свободы на срок до трех лет.
На референдуме в Швейцарии большинство жителей одобрило введение закона о защите сексуальных меньшинств
Как пишет местная пресса, в поддержку проекта выступили более 63% избирателей. Если закон будет принят, в конфедерации введут уголовную ответственность за гомофобию. Она будет караться лишением свободы на срок до трех лет.