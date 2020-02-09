В Чехии перевернулся двухэтажный автобус со школьниками, направлявшимися на один из горнолыжных курортов Австрии

По сообщению полиции, один подросток получил тяжелые травмы, четверо – травмы средней тяжести. Всего в автобусе ехали 58 учащихся в возрасте от 15 до 18 лет. Между тем посольство России в Чехии сообщило в «Фейсбуке», что российских граждан среди пострадавших нет.

