Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, конфликт между мужчинами произошел на Институтской улице. В итоге два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция сейчас пытается установить участников драки.
Массовая драка произошла прошлой ночью около кафе в Сергиевом Посаде
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, конфликт между мужчинами произошел на Институтской улице. В итоге два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция сейчас пытается установить участников драки.