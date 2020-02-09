Аэропорт Усинска в Коми будет закрыт до утра понедельника из-за жесткой посадки Boeing авиакомпании Utair

Обратный рейс из Усинска в Москву перенесли почти на сутки вперед, он вылетит в полдень 10-го февраля. Рейсы из Москвы и Бугульмы в Усинск и обратно планируются по обычному расписанию. По версии следствия, при посадке пассажирский Boeing «ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси». На борту находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.

