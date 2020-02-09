Ирану не удалось запустить спутник дистанционного зондирования земли «Зафар»

Как сообщает государственное телевидение страны, ракета-носитель «Симорг» успешно запустила аппарат в космос, но ее скорости не хватило для вывода его на орбиту. В январе 2019 года – Ирану также не удалось вывести несколько своих спутников на орбиту.

Тем временем США обвиняют Иран в испытании баллистических ракет под прикрытием запуска космических аппаратов. Иран намерен через 3 месяца отправить в космос ещё один спутник «Нахид 1». Так в переводе называется планета Венера. Основная задача спутника — обеспечить беспроводную связь на территории Исламской республики, сообщает иранское агентство Мехр, оно ссылается за заявление национального космического агентства. Запуск проведут с помощью ракеты-носителя, которая работает на твёрдом топливе. США обеспокоены действиями Тегерана. Баллистические технологии, которые применяются для вывода спутников на орбиту, могут использоваться и для запуска ядерных боеголовок, опасаются в Вашингтоне. Тегеран отрицает, что разрабатывает ядерное оружие. Отношения между двумя странами в последнее время обострились после убийства американскими военными в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в начале года. Тегеран пообещал Вашингтону жёстко ответить. Ранее беспокойство по поводу запуском Ирана ракет выражала и Москва.