В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Во всяком случае, так утверждается в Телеграм-канале «Подъем» со ссылкой на показания датчика ФГУП Радон на холме, где собираются вбивать сваи для Юго-Восточной хорды. Активисты немедленно вызвали МЧС, но спасатели отказались ехать на место, посоветовав позвонить дежурному «Радона». Подключен ли датчик к автоматизированной системе радиационного контроля, неизвестно. Городские власти это сообщение не комментировали.
2020-02-09T22:05:00+03:00
2020-02-09T22:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 09 февраля 2020
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