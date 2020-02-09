В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Во всяком случае, так утверждается в Телеграм-канале «Подъем» со ссылкой на показания датчика ФГУП Радон на холме, где собираются вбивать сваи для Юго-Восточной хорды. Активисты немедленно вызвали МЧС, но спасатели отказались ехать на место, посоветовав позвонить дежурному «Радона». Подключен ли датчик к автоматизированной системе радиационного контроля, неизвестно. Городские власти это сообщение не комментировали.