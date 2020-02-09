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22:01, 09 февраля 2020

Съемки нового клипа Pussy Riot в Петербурге на Ленфильме были сорваны после прихода полиции

Съемки нового клипа Pussy Riot в Петербурге на Ленфильме были сорваны после прихода полиции. Музыканты говорят о потере 15 тысяч долларов.

Снять клип на песню бесит участника Pussy Riot не удалось. Около полудня, по словам основательницы группы Надежды Толоконниковой, туда пришли полицейские, якобы заявление написал известный в Петербурге борец с людьми нетрадиционной ориентации. У участников съемок переписали документы, потом прочитали выписку из федерального закона об экстремизме. После этого полицейские ушли, но через полчаса на студии выключился свет. Почему именно, пока неизвестно. В итоге активистов и музыкантов попросили покинуть помещение.

По словам Толоконниковой, съемочный день со всей подготовкой стоил 15 тысяч долларов, теперь эти деньги придётся собирать заново. Релиз клипа на песню «Бесит» должен был состояться 25 февраля. Когда и где съемки будут продолжены, пока неизвестно авторы отмечают, что песня достаточно политизирована и в клипе должны быть сцены столкновений с ОМОНом.

В полиции сообщили, что нарушений порядка на Ленфильма зафиксировано не было.



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