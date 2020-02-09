В Лос-Анджелесе уже через несколько часов станут известны обладатели «Оскара»

Часть лауреатов уже объявлена: почетные статуэтки за вклад в киноискусство получат Дэвид Линч и итальянка Лина Вентмюллер, а также актер Уэс Стьюди. За звание лучшего фильма сразятся «Джокер», «Ирландец», «Форд против Феррари», «Однажды в Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо», «Брачная история» и «Паразиты».
2020-02-09T22:00:00+03:00
2020-02-09T22:02:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:00, 09 февраля 2020
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