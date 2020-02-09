Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила выступать за сборную России. Как рассказал «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, уже запущен процесс по смене спортивного гражданства. Сама спортсменка говорит, что приняла решение в мае прошлого года. Мать Белоногофф — россиянка. Татьяна прожила всю жизнь в Великобритании, но в 2019-м переехала в Санкт-Петербург. 18-летняя Белоногофф — чемпионка Европы среди юниоров.
2020-02-09T21:02:00+03:00
2020-02-09T21:05:38+03:00
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21:02, 09 февраля 2020
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