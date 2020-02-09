Пассажирский лайнер British Airways долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время

Пассажирский лайнер British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время. Как пишет Independent, Boeing-747 преодолел расстояние между двумя континентами за 4 часа 56 минут. При этом лайнер развил скорость около 1200 км в час. Секрет такого достижения в мощном попутном ветре, вызванным пришедшим в Великобританию штормом «Кира». Тем временем шторм «Кира» привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта Великобритании и подаче электроэнергии. Отменены десятки авиарейсов, во многих местах остановлены паромные переправы, перенесены спортивные мероприятия.