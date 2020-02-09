Пассажирский лайнер British Airways долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время

Пассажирский лайнер British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время. Как пишет Independent, Boeing-747 преодолел расстояние между двумя континентами за 4 часа 56 минут. При этом лайнер развил скорость около 1200 км в час. Секрет такого достижения в мощном попутном ветре, вызванным пришедшим в Великобританию штормом «Кира». Тем временем шторм «Кира» привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта Великобритании и подаче электроэнергии. Отменены десятки авиарейсов, во многих местах остановлены паромные переправы, перенесены спортивные мероприятия.
2020-02-09T21:01:00+03:00
2020-02-09T21:05:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2585170-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 09 февраля 2020
Загрузка комментариев...