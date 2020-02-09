Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Он обвиняется по четырем статьям УК, в т.ч. в организации похищения человека и вымогательстве. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Ариф Бекаев, Цицулаев теперь полностью свободен в передвижениях. В деле на данный момент 9 фигурантов, стороны продолжают знакомиться с материалами уголовного дела.