Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Он обвиняется по четырем статьям УК, в т.ч. в организации похищения человека и вымогательстве. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Ариф Бекаев, Цицулаев теперь полностью свободен в передвижениях. В деле на данный момент 9 фигурантов, стороны продолжают знакомиться с материалами уголовного дела.
2020-02-09T21:01:00+03:00
2020-02-09T21:03:49+03:00
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21:01, 09 февраля 2020
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