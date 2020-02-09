Французская метеорологическая служба объявила предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности

Французская метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности в 42 департаментах страны. Это связано с приближающимся штормом «Кира». Как сообщается на сайте организации, сильные ветры ожидаются в конце дня и ближайшей ночью на севере страны. Они будут сопровождаться высокими волнами и серьезными подтоплениями в прибрежной зоне.