Французская метеорологическая служба объявила предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности

Французская метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности в 42 департаментах страны. Это связано с приближающимся штормом «Кира». Как сообщается на сайте организации, сильные ветры ожидаются в конце дня и ближайшей ночью на севере страны. Они будут сопровождаться высокими волнами и серьезными подтоплениями в прибрежной зоне.
2020-02-09T20:32:00+03:00
2020-02-09T20:34:08+03:00
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20:32, 09 февраля 2020
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