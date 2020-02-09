Джеки Чан пообещал премию в миллион юаней тому, кто сможет изобрести лекарство от коронавируса

Актер Джеки Чан пообещал премию в миллион юаней тому, кто сможет изобрести лекарство от нового типа коронавируса. Как пишет The Straits Times, актер выразил надежду, что это ускорит разработку вакцины. Распространение вируса неизвестного происхождения началось в Китае в декабре. По последним данным, жертвами заболевания стали боле 800 человек, еще около 37 тысяч инфицированы. Случаи заражения подтверждены более чем в 20 странах, в том числе в России. По оценке российского Минздрава, создание вакцины займет не менее 8-10 месяцев.