У украинца, члена экипажа лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, обнаружили коронавирус

У украинца — члена экипажа лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов

Японии, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Associated Press. По сведениям агентства, Япония сообщила еще о шести случаях среди почти 4-х тысяч пассажиров и членов экипажа. Число заражений на судне возросло до 70. Между тем, как пишет South China Morning Post, все, находящиеся на борту другого круизного лайнера World Dream, вероятно, уже во вторник смогут покинуть судно, стоящее на причале в Гонконге на карантине. Тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.