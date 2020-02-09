В Кемеровской области после столкновения автобуса с 50 пассажирами с большегрузом заведено уголовное дело. Два человека: водитель грузовика и пассажирка-пенсионерка погибли. Еще 29 человек числятся пострадавшим, четверо находятся в больнице с тяжелыми травмами. Водитель грузовика погиб на месте.
2020-02-09T20:30:00+03:00
2020-02-09T20:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 09 февраля 2020
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