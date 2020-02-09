На Старой площади у администрации президента проходит серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Сеть»

В преддверии завтрашнего оглашения в Пензе приговора по делу запрещенной организации «Сеть», на Старой площади, у администрации президента проходит серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов. Как рассказала «Эху Москвы» одна из участниц акции, Татьяна, детали судебного процесса не позволяют надеяться на справедливый исход дела.

Обвинение запросило для фигурантов дела «Сети» от 6 до 18 лет колонии строгого режима.