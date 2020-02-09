В Коми нашли тела двух горняков, пропавших при пожаре в шахте под Ухтой в ноябре прошлого года

Как передает ТАСС, личности погибших установит экспертиза, но уже сейчас очевидно, что это двое шахтеров, которых не успели вывести на поверхность во время пожара 24 ноября. Огонь вспыхнул на глубине 200 метров на шахте подразделения «Лукойл-Коми». Всего под землей находились 45 рабочих. Пожар охватил 2 тысячи квадратных километров, окончательно его потушили через неделю, затопив аварийный участок.