В Коми заведено уголовное дело в связи с жесткой посадкой пассажирского самолета авиакомпании Utair

В аэропорту Усинска под воздействием сильного ветра у Boeing при посадке сломалось шасси и он ударился о «бетонку». На борту было 100 человек, включая шесть членов экипажа. Лайнеру, летевшему из Москвы, пришлось садиться по командам диспетчеров, потому что на взлетно-посадочной полосе в Усинске не работала система наведения и не горели огни подхода к ВПП. Пострадавших не было. Обратный рейс задерживается до понедельника. Пока аэропорт в Усинске закрыт.
2020-02-09T20:00:00+03:00
2020-02-09T20:02:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 09 февраля 2020
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