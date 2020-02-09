В Коми заведено уголовное дело в связи с жесткой посадкой пассажирского самолета авиакомпании Utair

В аэропорту Усинска под воздействием сильного ветра у Boeing при посадке сломалось шасси и он ударился о «бетонку». На борту было 100 человек, включая шесть членов экипажа. Лайнеру, летевшему из Москвы, пришлось садиться по командам диспетчеров, потому что на взлетно-посадочной полосе в Усинске не работала система наведения и не горели огни подхода к ВПП. Пострадавших не было. Обратный рейс задерживается до понедельника. Пока аэропорт в Усинске закрыт.