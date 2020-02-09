Правящая партия «Новый Азербайджан» может получить наибольшее число депутатских мандатов в новом составе парламента

Правящая партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, может получить наибольшее число депутатских мандатов в новом составе азербайджанского парламента. Об этом свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного американской компанией Arthur J. Finkelstein & Associates. Там утверждают, что по итогам внеочередных парламентских выборов в республике, кандидаты от этой партии набирают большинство в 69 избирательных округах из 125.
2020-02-09T19:32:00+03:00
2020-02-09T19:35:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 09 февраля 2020
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