Челябинские власти закроют карантинный центр в деревне Ужёвка после протестов местных жителей

Они отказались пускать к зданию центра автомобиль с гражданами Китая. Как передает РБК, после встречи с протестующими губернатор согласился перевести пациентов в другие медучреждения, а министр здравоохранения области пообещал, что больше никого в оздоровительный лагерь «Утес», в котором разместился центр, привозить не будут. Ранее доставленных шестерых человек заберут в ближайшее время и распределят по медучреждениям Челябинска с соответствующим оборудованием.