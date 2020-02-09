Челябинские власти закроют карантинный центр в деревне Ужёвка после протестов местных жителей

Они отказались пускать к зданию центра автомобиль с гражданами Китая. Как передает РБК, после встречи с протестующими губернатор согласился перевести пациентов в другие медучреждения, а министр здравоохранения области пообещал, что больше никого в оздоровительный лагерь «Утес», в котором разместился центр, привозить не будут. Ранее доставленных шестерых человек заберут в ближайшее время и распределят по медучреждениям Челябинска с соответствующим оборудованием.
2020-02-09T19:32:00+03:00
2020-02-09T19:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 09 февраля 2020
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