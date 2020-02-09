Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29

Об этом ТАСС сообщили в местной ГИБДД. В результате ДТП погибли два человека: водитель грузовика умер на месте аварии, одна из пострадавших — во время операции. Возбуждено уголовное дело. Авария произошла на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с правлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.