Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29

Об этом ТАСС сообщили в местной ГИБДД. В результате ДТП погибли два человека: водитель грузовика умер на месте аварии, одна из пострадавших — во время операции. Возбуждено уголовное дело. Авария произошла на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с правлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.
2020-02-09T19:31:00+03:00
2020-02-09T19:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 09 февраля 2020
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