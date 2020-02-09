Самолет «Аэрофлота» уже 10 часов не может вылететь из ростовского аэропорта «Платов» в Москву

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолет вырулил со стоянки, но вернулся обратно по техническим причинам. Авиакомпания приняла решение прислать из Москвы техников. Вылет, запланированный на 10:30 мск, перенесен на 20:00. «Аэрофлот» ситуацию не комментировал.

