Аэропорт Усинска, где сегодня жестко приземлился Боинг авиакомпании Utair, закрыт до понедельника

Обратный рейс из Усинска в Москву перенесен на 10 февраля. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта. У самолета , который следовал из Москвы в Усинск, при заходе на посадку подломилась задняя стойка шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью, экипаж фактически посадил самолет на брюхо. Все 94 пассажира и шесть членов экипажа были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Позже два человека самостоятельно обратились за медпомощью. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.