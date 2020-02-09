Сборная РФ проиграла все три матча на Шведских Хоккейных играх и заняла последнее место на 3-м этапе Еврохоккейтура

Сборная России проиграла все три матча на Шведских Хоккейных играх и заняла последнее место на третьем этапе Еврохоккейтура.

В матче с чехами, который мог спасти репутацию этого состава сборной, россияне трижды вели в счете после бросков Каюмова, Светлакова и Порядина, причем Светлаков отличился в меньшинстве. Тем не менее чехам всякий раз удалось обыгрываться. Дважды забил Коштялек, в том числе и за одну секунду до конца третьего периода. Нападающий пражской Спарты перевел игру в овертайм, а в серии буллитов наши проиграли 3-4, правда в отличие от двух первых матчей одно очков команда все же получила. Все это следствие бесконечных экспериментов с составом. Тренеры все время проверяют каких-то хоккеистов, которые все равно не поедут на чемпионат мира, а сильнейшим в КХЛ дают отдохнуть. Отдыхает и результат.

В Евротуре осталось провести еще один этап. Он пройдет в конце апреля – начале мая в Чехии перед началом чемпионата мира.