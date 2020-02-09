В преддверии оглашения в Пензе приговора по делу «Сети» на Старой площади собрались участники одиночных пикетов

В преддверии завтрашнего оглашения в Пензе приговора по делу запрещенной организации «Сеть» на Старой площади у администрации президента вновь собрались участники одиночных пикетов в поддержку фигурантов. С призывом к серии таких акций ранее выступил правозащитник Лев Пономарев.

Обвинение запросило для фигурантов дела «Сети» от 6 до 18 лет колонии строгого режима.