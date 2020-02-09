20 учащихся школы-интерната им. Жукова в Республике Алтай госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. Как сообщил ТАСС глава региона Олег Хорохордин, у них выявлены признаки Аденовируса. Это заболевание относится к группе острых респираторных вирусных инфекций. Дети почувствовали себя плохо после поездки на отдых на турбазу. Хорохордин добавил, что поручил республиканскому Минздраву оказать заболевшим необходимую помощь.