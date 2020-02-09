20 учащихся школы-интерната им. Жукова в Республике Алтай госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. Как сообщил ТАСС глава региона Олег Хорохордин, у них выявлены признаки Аденовируса. Это заболевание относится к группе острых респираторных вирусных инфекций. Дети почувствовали себя плохо после поездки на отдых на турбазу. Хорохордин добавил, что поручил республиканскому Минздраву оказать заболевшим необходимую помощь.
2020-02-09T18:31:00+03:00
2020-02-09T18:34:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2585128-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 09 февраля 2020
Загрузка комментариев...