Полиция Петербурга сорвала создание нового видеоролика панк-группы Pussy Riot

Как передает «Медиазона», съемки должны были проходить на киностудии «Ленфильм» до утра понедельника. Как рассказала участница группы Надежда Толоконникова, стражам порядка, возможно, не понравился сценарий клипа на композицию «Бесит» — «про сопротивление власти». На «Ленфильм», в частности, пришли представители Центра «Э», а затем, по словам Толоконниковой, в здании о вовсе отключили свет.
2020-02-09T18:31:00+03:00
2020-02-09T18:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 09 февраля 2020
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