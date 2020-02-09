Сотрудники полиции проверили поезд Кишинев — Москва, прибывший на Киевский вокзал в столице

Никаких опасных предметов не обнаружено. Как сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД, полицейских вызвал один из пассажиров, у которого возникли подозрения в отношении попутчика. Ранее сообщалось, что прибывший поезд проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва.