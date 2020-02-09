Сотрудники полиции проверили поезд Кишинев — Москва, прибывший на Киевский вокзал в столице

Никаких опасных предметов не обнаружено. Как сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД, полицейских вызвал один из пассажиров, у которого возникли подозрения в отношении попутчика. Ранее сообщалось, что прибывший поезд проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
2020-02-09T18:31:00+03:00
2020-02-09T18:32:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 09 февраля 2020
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