СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Utair в Усинске. Пассажирский самолет рейса Москва — Усинск при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту, по данным ведомства, находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы. На месте работают следователи и криминалисты.