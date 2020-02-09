СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Utair в Усинске. Пассажирский самолет рейса Москва — Усинск при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту, по данным ведомства, находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы. На месте работают следователи и криминалисты.
2020-02-09T18:30:00+03:00
2020-02-09T18:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 09 февраля 2020
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