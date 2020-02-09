Российский лыжник Александр Большунов одержал очередную победу на этапе Кубка Мира в шведском Фаллуне. Он выиграл масс-старт на 15 километров.

В отсутствии главного конкурента норвежца Йоханнеса Клэбо, который сломал палец на уличном тренажера, Большунов продолжает набирать очки. В Фаллуне он стал третьим в спринте, а сегодня в более привычной дистанционной дисциплине выглядел непобедимым. На финише его попытался обмануть норвежец Шур Рете, который на какое-то время вырвался вперед, но убежать не удалось. Большунов совершил мощный рывок и обошел Реете на финише. Третье место у еще одного россиянина Ивана Якимушкина. После этой гонки Большунов опережает Клэбо на 425 очков. Олимпийский чемпион из Норвегии Симен Крюгер сказал, что он все испортил в последнем повороте, но победить Большунова, который невероятно силен, практически удалось, а тренер Большунова Юрий Бородавко считает, что Александр контролировал гонку.

В женской гонке на 10 километров победила лидер общего зачета Кубка Мира норвежка Терез Йохауг. Наталья Непряева заняла 6 место.