Букмереры назвали фаворитов «Оскара» накануне церемонии вручения

Премия «Оскар» — это всегда интрига, но есть ряд традиционных индикаторов, на которые ориентируются букмекеры при определении коэффициентов ставок. Прежде всего, это предпочтения крупных профессиональных гильдий. Дело в том, что их члены являются и членами американской киноакадемии, которые голосуют в профильных номинациях. Неудивительно, что фаворитом букмекеров в главной номинации – «Лучший фильм» — стала лента «1917» Сэма Мендеса о Первой мировой войне, снятая словно одним дублем. Она уже удостоилась премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма», а также высших наград американских гильдии режиссеров и гильдии продюсеров. Тем не менее, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и корейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо почти не отстают.

Голливуд любит истории о себе и яркие перевоплощения, поэтому в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актер» лидерами считаются Рене Зеллвеггер, сыгравшая актрису Джуди Гарленд в биографической ленте, и – уже в четвертый раз – Хоакин Феникс за главную роль в нашумевшем «Джокере».

По российскому телевидению мероприятие транслировать не будут. Как сказала в нашем эфире телекритик, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, причиной отказа показывать «Оскар» в нашей страны стала его непривлекательность для зрителей.

Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь на понедельник.