Члена торгово-промышленной палаты и участника военной операции в Сирии арестовал петербургский суд. Его подозревают в получении многомиллионной взятки.

Александра Ольшевского суд арестовал на 1 месяц и 5 дней. Его подозревают в получении взятки от бывшего ректора аграрного Университета. Виктор Ефимов якобы передал Ольшевскому 16 миллионов рублей. За это уже бывший ректор, которого обвиняли приделу о растрате, надеялся, что Ольшевский останется свидетелем по его делу и поможет избежать наказания. Но после того, как он отправился в тюрьму на 5 лет, понял что его обманули: Ольшевский за эти 16 миллионов ничего не сделал. И соответственно Ефимов сам рассказал о своей взятке.

Заявление ректора проверили в Следственном комитете и убедились, что реально помочь Ольшевский ничем не мог. Сам мужчина не признает свою вину, на суде он пообещал сотрудничать со следствием и перечислял: у него награды за организацию миссии в Сирии, благодарности от Русской православной церкви и зарплата в 700 тысяч рублей в месяц. Также он является представителем торгово-промышленной палаты и Общественной палаты союзного государства.

В общественной палате союзного государства Ольшевский числится руководителем аппарата и членом президиума