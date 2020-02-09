Авиакомпания Utair, чей самолет совершил жесткую посадку в Усинске, заявила о неисправности ряда систем аэропорта

Прокуратура начала доследственную проверку случившегося.

У лайнера «Боинг 737-500» авиакомпании Utair, на борту которого находились 94 человека, во время посадки подломились основные стойки шасси. Экипажу при этом удалось удержать самолет на взлетно-посадочной полосе до полной остановки, говорят в перевозчике. Вместе с тем там утверждают, что в аэропорту Усинска не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе и система точного наведения на нее. При этом в Utair отмечают, что диспетчеры смогли передать информацию пилотам «Боинга», которые, в свою очередь, максимально смягчили посадку. Серьезных последствий удалось избежать благодаря профессионализму экипажа, несмотря на резкий сдвиг ветра, рассказала пресс-секретарь компании Utair Наталья Мелехова.

В свою очередь, пассажиры отмечают, что эвакуация из самолета проходила быстро и слаженно. По крайней мере, об этом рассказал один из них Александр Панин.

Источники агентства ТАСС, вместе с тем, говорят, что в настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего: это ошибка пилота и техническая неисправность. В Росавиации же ранее говорили, что у жестко севшего «Боинга» были проблемы с шасси.

В результате жесткой посадки «Боинга» в Усинске у него повредилась хвостовая часть. По данным МЧС Республики Коми, только двое пассажиров обратились за помощью к медикам.