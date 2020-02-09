В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти и газа в России

В Минске заявляют, что отныне нефть из России будет поступать в страну по ценам мирового рынка. До 2020 года Беларусь покупала у соседей нефть со скидкой в 20%. Как пояснил сегодня первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, это условия новой белорусско-российской договоренности, достигнутой на переговорах президентов двух стран в Сочи 7 февраля. По словам Крутого, Александр Лукашенко не раз на встречах с Владимиром Путиным настаивал на том, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».

Это говорит о том, что Белоруссия изначально была готова к мировым ценам, а принять предложение США Минск не мог из-за больших рисков. Об этом «Эху» рассказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов. На данный момент Россия является для Белоруссии гораздо более выгодным поставщиком, чем США, заключил Шабанов.