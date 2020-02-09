Картина Клима Шипенко «Холоп» стала первым в истории фильмом, заработавшим в российском прокате более 3 млрд рублей. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы. Фильм вышел в российский прокат 26 декабря и по сборам обогнал «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева и «Король лев» Джона Фавро.
2020-02-09T17:32:00+03:00
2020-02-09T17:37:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 09 февраля 2020
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