Церемония прощания с народным артистом России, композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила вдова музыканта Раиса Слонимская. Профессор петербургской консерватории умер сегодня на 88-м году жизни после постоперационного осложнения. Слонимский является автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар».