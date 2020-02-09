Церемония прощания с народным артистом России, композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила вдова музыканта Раиса Слонимская. Профессор петербургской консерватории умер сегодня на 88-м году жизни после постоперационного осложнения. Слонимский является автором музыки к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар».
2020-02-09T17:32:00+03:00
2020-02-09T17:36:30+03:00
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17:32, 09 февраля 2020
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