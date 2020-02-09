Неизвестный открыл огонь в полицейском участке в нью-йоркском районе Бронкс. Один блюститель порядка

ранен. Как передает Эн-би-си, подозреваемый задержан, его имя не разглашается. Между тем, по сведениям телеканала, именно этот злоумышленник мог стрелял по полицейскому автомобилю в Бронксе накануне вечером. Тогда тоже был ранен один полицейский.