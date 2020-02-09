Цена российского газа для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб. в марте-декабре определена как базовый вариант

Цена российского газа для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант. Об этом, как передает Белта, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, президенты двух стран договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года.
2020-02-09T17:31:00+03:00
2020-02-09T17:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 09 февраля 2020
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