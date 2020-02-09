Цена российского газа для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб. в марте-декабре определена как базовый вариант

Цена российского газа для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант. Об этом, как передает Белта, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, президенты двух стран договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года.