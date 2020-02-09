Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде Кишинев — Москва, который прибыл на Киевский вокал российской столицы. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время полицейские проверяют пассажирский состав, устанавливается личность сообщившего.