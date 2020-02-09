Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде Кишинев — Москва, который прибыл на Киевский вокал российской столицы. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время полицейские проверяют пассажирский состав, устанавливается личность сообщившего.
2020-02-09T17:31:00+03:00
2020-02-09T17:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 09 февраля 2020
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