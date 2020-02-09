Некоторые системы аэропорта в Усинске не работали при посадке Boeing авиакомпании Utair, что привело к слому шасси. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика. В авиакомпании утверждают, что при посадке самолета в аэропорту не работала система точного наведения на полосу и огни подхода к взлетно-посадочной полосе. Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку.

На борту самолета находились 94 человека, двое, по информации администрации Коми, обратились к медикам.