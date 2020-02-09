Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила о приостановке карьеры.

Солдатова собирается лечить булимию и восстанавливать здоровье. В интервью ТАСС она рассказала, что страдает от этой болезни уже два года и долгое время не решалась признаться тренерам в этом. Весной прошлого года она легла в больницу, однако после быстрого улучшения прекратила курс, и это было ошибкой. Сейчас Александра настроена не торопиться и завершить лечение.

5 февраля Солдатова попала в клинику Склифосовского с порезами на руке. В СМИ появились сообщения о том, что гимнастка пыталась покончить собой, однако эту информацию опровергли сама спортсменка, ее личный тренер спортсменки Анна Дьяченко и Президент Федерации Ирина Винер. По официальной версии, спортсменка порезалась, когда готовила завтрак.



Солдатова не смогла выступить на Гран-При в Москве. Первое место заняла Дина Аверина.