Три крупнейшие партии Ирландии набирают на выборах почти равное количество голосов

Выборы прошли накануне, но официальные результаты будут завтра. Пока известны только данные экзит-поллов. Согласно опросам избирателей на выходе с участков для голосования, правящая консервативная партия «Фине гэл» получила 22,4%, национал-республиканская «Шинн фейн» — 22,3%, а либеральная «Фианна фойл» отстает всего на одну десятую долю процента. Далее с большим отрывом следуют «зеленые» (7,9%), либерал-демократы (4,6%) и социал-демократы (3,4%). Как отмечает агентство Associated Press, разница в голосах может «составлять лишь процентные пункты», а, значит, формирование трехпартийной коалиции становится неизбежным. Местные СМИ предупреждают, что переговоры могут оказаться непростыми.

По итогам выборов определятся имена 159 из 160 членов парламента нового состава, действующий спикер переизбирается автоматически.